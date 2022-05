Droga, maxioperazione dei carabinieri: perquisizioni e arresti in corso

Nell'ambito di una operazione antidroga denominata “Drug Room” i carabinieri stanno eseguendo a San Severo (Foggia) sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni foggiani coinvolti a vario titolo nello spaccio di stupefacenti. Al lavoro anche i reparti specializzati dell'Arma.

A quanto si apprende, tra gli indagati ci sarebbe anche Salvatore Lombardi, ucciso a 30 anni lo scorso aprile da un 17enne davanti a un bar alla periferia di San Severo. Durante le operazioni i militari hanno anche effettuato un arresto in flagranza di una persona trovata in possesso di circa dieci grammi cocaina. Numerose le perquisizioni domiciliari in corso.