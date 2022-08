Cocaina ed eroina nelle parti intime: due arresti a Termoli

Con cocaina ed eroina nascosta nelle parti intime, stava viaggiando in auto verso Termoli quando è stato fermato dai Carabinieri che lo hanno arrestato insieme ad una donna. Per entrambi l'accusa è di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. I due sono stati fermati nell'ambito di un'operazione antidroga messa a segno in nottata.

Le indagini e l'arresto

Già da diverso tempo i militari attenzionavano i movimenti di alcuni termolesi verso la Puglia per poi rientrare in zona. E così durante il controllo di un'auto nei pressi del casello autostradale di Termoli, i militari hanno fermato le due persone a bordo, uno dei quali con la droga nascosta nelle zone intime. Nel corso delle ulteriori perquisizioni condotte dall'Arma nell'abitazione di uno dei due fermati, è stata trovata altra droga: 30 grammi di eroina, nella disponibilità di una donna, moglie di uno dei fermati, anch'essa arrestata. Entrambi sono stati tratti in arresto con confino ai domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata sarà analizzata nelle prossime ore presso il Lass di Foggia al fine di verificare l'entità del principio attivo.