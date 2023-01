Droga, arrestati quattro pusher: avrebbero rifornito anche altri spacciatori. Avrebbero infatti spacciato cocaina, marijuana e hashish sia al dettaglio che all'ingrosso. Ne sono convinti i carabinieri che hanno arrestato, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Foggia, quattro indagati. Sono finiti in carcere: Gerardo Mitolo, di 31 anni, Antonio Di Stefano, di 27, e Giuseppe La Donna, di 26 , tutti di San Severo; ai domiciliari, invece, Vito Di Caterina, 30enne di Lucera. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini che hanno portato agli arresti

Le indagini sono durate da maggio a settembre 2022, nel corso delle quali i carabinieri ritengono di aver accertato che gli indagati, usufruendo di un'abitazione nel centro storico di San Severo, spacciavano sostanze stupefacenti sia ad assuntori che ad altri pusher che, a loro volta, rivendevano le dosi in altri comuni del Foggiano, come Lucera o Vico del Gargano. Singolare gli appellativi con cui gli indagati si chiamavano al telefono ovvero «Bro», che nel gergo giovanile significa «Brother», fratello: da qui il nome dell'operazione. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti tre arresti in flagranza di reato e sequestrati 30 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish, più la somma complessiva di circa 5mila euro.