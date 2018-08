Pestana CR7, la catena alberghiera di Ronaldo sbarca sul Gargano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le linee di intimo, di scarpe e di profumi col marchio CR7 Cristiano Ronaldo è da qualche tempo anche un imprenditore del settore alberghiro: una catena di Hotel di lusso ideata e realizzata insieme all’uomo d’affari lusitano Dionosio Pestana della Pestana Group Hotel, una società da 220 milioni di euro di fatturato annui. Ora il Pestana Group comunica che entro marzo 2019 sarà inaugurato un nuovo hotel della catena CR7 in Puglia e più nello specifico nella zona del Gargano.CR7 è il marchio con cui Cristiano Ronaldo insieme al Gruppo Pestana e al Gruppo Proto costruisce hotel di lusso in tutto il mondo. «Siamo orgogliosi di poter finalmente comunicare di aver trovato la location ideale anche in Italia - comunicano dal gruppo - proprio adesso che Cristiano gioca appunto nel Bel Paese».