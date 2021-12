Covid, in farmacia nel Foggiano i primi vaccini con la penna senza ago

E' di Peschici (Foggia) il primo farmacista almeno in Puglia ad aver utilizzato la penna senza ago per inoculare il vaccino anti Covid. «Oggi pomeriggio - racconta Luigi Labombarda, titolare dell'omonima farmacia -, abbiamo inoculato le prime sei dosi di vaccino anti Covid con questa nuova penna senza ago, ideale per gli agofobici».

I primi sei foggiani che hanno potuto usufruire della penna sono tutti pazienti tra i 20 ed i 45 anni di età e per loro si trattava della prima dose di vaccino anti Covid. «Nel mio paese circa il 35% della popolazione non è ancora vaccinato, motivo per cui quando ho scoperto l'esistenza di questa penna l'ho subito ordinata pensando a loro». La Confort-In si utilizza come una normale siringa ma è priva di ago. «Si applica sul deltoide - spiega Labombarda. Basta un semplice click e il tutto avviene in una frazione di secondo». Il farmacista spera in un utilizzo più ampio di questo nuovo dispositivo: «La penna - conclude - sarebbe l'ideale per i bambini spesso terrorizzati dall'ago».