Una bambina di 2 anni è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso da Foggia all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. La bambina, positiva al Covid, è stata trasportata nel tardo pomeriggio in elicottero con un volo di emergenza per gravi complicazione respiratorie. È attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico barese.