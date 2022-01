Corriere pizze rapinato durante la consegna. Ad agire tre malviventi armati e a volto coperto

Un corriere che consegna le pizze è stato rapinato ieri sera a Foggia mentre faceva una consegna, in piazza Nigri, nel centro storico della città. La vittima era scesa dal suo mezzo quando è stata avvicinata da tre persone a volto coperto ed armate di pistola e coltelli che dopo averla minacciata si sono fatte consegnare il denaro che aveva. Dopo il colpo i rapinatori sono fuggiti a piedi. L'uomo, superato il momento di choc, ha dato l'allarme alla polizia. Sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere della zona.