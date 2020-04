Oggi sposi. Sì di due militari dell'aeronautica con mascherine e guanti. Genitori presenti in videochiamata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due militari dell'aeronautica hanno detto sì. Si sono uniti in matrimonio, con rito civile nel comune di Foggi a e rinviato la festa al mese di settembre.Scambio di fedi con mascherine e guanti per le nozze - ai tempi del coronaviru s -celebrate a Foggia nella sala matrimoni del Comune. I due sposi - Ciro Auriemma di 28 anni e Roberta Antenozio di 30 - sono entrambi militari dell'Aeronautica. Dopo due anni di amicizia e uno di fidanzamento, hanno coronato il loro sogno d'amore oggi.I festeggiamenti sono rimandati a settembre quando, pandemia permettendo, celebreranno anche il matrimonio religioso. Ad attendere oggi la giovane coppia, c'era comunque un piatto di cannelloni preparati da Sabrina, mamma della sposa. Per le restrizioni imposte dall'emergenza Covid, hanno potuto assistere alla funzione civile solo i due testimoni, mamma e papà della sposa: Sabrina e Antonio. Erano collegati in videochiamata da Napoli i genitori di Ciro: Gennaro e Nunzia. «Ti ho amato dal primo giorno e ho subito capito che eri tu la donna della mia vita», ha detto Ciro mettendo al dito di Roberta la fede. Poi il sì e il rituale bacio degli sposi, mascherina