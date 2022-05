Controlli della Guardia costiera nei lidi: 12 irregolari e sette sotto sequestro

I militari della Guardia costiera hanno accertato irregolarità in 12 stabilimenti balneari del Foggiano e denunciato i titolari dei lidi per violazioni di norme a tutela del demanio marittimo e del paesaggio.

I controlli sul litorale

Nello specifico per sette stabilimenti si è proceduto al sequestro dei manufatti realizzati abusivamente e che coprivano una superficie totale di 900 metri quadrati. I risultati dei controlli sono stati trasmessi alle municipalità costiere per consentire l'adozione delle ordinanze di demolizione e il recupero dei canoni quale indennizzo per l'abuso commesso.

Alle operazioni hanno partecipato 25 militari che hanno mappato l'intera costa foggiana, da Zapponeta fino a Marina di Chieuti, procedendo a una verifica delle aree demaniali dove sono posizionati complessivamente 141 stabilimenti balneari.