Contro ogni difficoltà Chiara vince la sua battaglia: mamma nonostante un tumore e una menopausa indotta

Nonostante tutto, la storia è a lieto fine. E commovente, questa volta senza alcuna retorica. Prima la diagnosi di un tumore al seno, poi le speranze infrante di diventare mamma per la seconda volta a causa della menopausa precoce indotta dalle cure. E poi la scoperta che ha lasciato increduli anche i medici: Chiara, leccese di 28enne da anni trasferitasi a Manfredonia, in quella fase difficile della sua vita ha scoperto di essere incinta e ora lei e il marito Lorenzo stringono tra le braccia Enea il loro secondo genito nato nove mesi fa.

La storia

La storia è raccontata dal reparto Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia coordinato da Marcello Di Millo e tutta la sua equipe. «Quando Chiara - ricordano i medici - ha scoperto di essere incinta 15 mesi fa nel periodo successivo alla prima operazione, le cure oncologiche e la menopausa forzata, l'ha subito raccontato ai medici tra lo stupore e l'incredulità di tutti. Enea aveva deciso di nascere a tutti i costi».

Ora Chiara ed il marito Lorenzo hanno chiesto a Di Millo e alla case manager del reparto di Senologia Chirurgica, Alessandra Ena, di essere padrino e madrina del piccolo l'8 dicembre quando ci sarà il suo battesimo. «Siamo stati felicissimi di questa sua richiesta - afferma il coordinatore di senologia Marcello di Millo - Nel momento in cui ad una donna viene diagnosticata questa malattia, noi cerchiamo di farla sentire in famiglia. Così è' stato per Chiara». «Ma questa volta - conclude - è stata lei a farci sentire parte integrante della sua famiglia».