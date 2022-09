Contraffazione: abbigliamento, scarpe, occhiali e giocattoli. Sequestrati 25mila prodotti falsi o pericolosi. Segnalati 40 responsabili

Contraffazione: sequestrati 25mila prodotti falsi o pericolosi tra questi abbigliamento, scarpe, occhiali. Segnalati 40 responsabili. Nel periodo estivo il comando provinciale di Foggia della Guardia di Finanza ha sequestrato circa 25mila prodotti e oggetti contraffatti oppure privi dei requisiti di sicurezza per la vendita. Sono stati eseguiti circa 50 interventi.

Tremila sono i prodotti contraffatti e 22mila quelli ritenuti pericolosi per la sicurezza e la salute, per mancanza di etichettature o altre indicazioni previste dalle norme. Sono 40 i responsabili segnalati dalle fiamme gialle per violazioni amministrative e penali. Tra la merce in sequestro, i finanzieri hanno trovato capi di abbigliamento, pelletteria, calzature sportive, occhiali e bigiotteria, giocattoli recanti marchi contraffatti, falsa indicazione 'made in Italy' oppure mancanza di marcatura 'Cè. In alcuni Comuni del Gargano sono stati anche individuati alcuni commercianti abusivi, senza autorizzazione per lo svolgimento dell'attività; così, oltre al sequestro della merce, sono state irrogate sanzioni per 35.000 euro.