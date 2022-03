Avverse condizioni meteo: la neve torna in Puglia. Stop ai collegamenti da Termoli con le isole Tremiti.

Sarà una domenica di condizioni meteo difficili in parte della Puglia. La Protezione Civile ha emesso un avviso valido fino alle 14 del 6 marzo a causa di un nuovo peggioramento con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli.

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI Maltempo sulla Puglia: neve nel Barese, Brindisino e in Valle... REGIONE Inverno pazzo e neve in Puglia, Coldiretti avverte: «Il gelo...

E attenzione perché tornano le nevicate: al di sopra degli 300-500 metri sui settori settentrionali di Puglia con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti alle quote più elevate; al di sopra dei 500-800 m sulla Puglia centrale, con apporti al suolo deboli o localmente moderati.

Abbondanti nevicate si stanno registrando già nelle ultime ore nel Foggiano. Nevica nelle zone più alte della provincia, in particolar modo nel Subappennino: a Sant'Agata di Puglia, dove sono caduti oltre 20 centimetri di neve, si transita solo con catene o pneumatici invernali. Coltre bianca anche a Troia, Candela, Panni, Orsara di Puglia, Anzano di Puglia, Roseto Valfortore e Biccari.

Anche in questi ultimi due paesi la neve ha raggiungo i 20 centimetri di altezza. Sono al alvoro già da qualche ora i mezzi spazzaneve per rendere percorribili le strade provinciali. In campo gli uomini e i volontari della Protezione civile. Disagi si stanno verificando lungo la strada provinciale 91 (Deliceto-Accadia) e sulla provinciale 144, in direzione Foresta Umbra: a quanto si apprende, entrambe le arterie non sarebbero praticabili.

Ormeggi rinforzati

Problemi già oggi in Puglia. Stop ai collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo ha impedito oggi la partenza della motonave che collega giornalmente la costa termolese con le Diomedee. In porto le imbarcazioni hanno rinforzato gli ormeggi. Disagi per il cattivo tempo in Basso Molise a causa del freddo intenso e della pioggia battente. La neve è arrivata nell'area frentana e in diversi paesi dell'hinterland costiero.