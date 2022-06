«L'hanno vista prendere un treno, poi è sparita». La famiglia chiede aiuto per cercare Concetta

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Concetta Bruno, 56enne di Ordona (provincia di Foggia), di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 16 giugno scorso quando è uscita di casa alle ore 7 senza dire a nessuno dove sarebbe andata. I familiari hanno iniziato a cercarla e hanno trovato la sua auto parcheggiata alla stazione di Ordona. «Sappiamo - scrivono i familiari su Facebook - solo che dopo aver lasciato l'auto nel piazzale della stazione è stata vista prendere il treno per Foggia alle ore 7.25. Al momento della scomparsa indossava un pantalone nero, una maglia verde acqua e occhiali con montatura scura. Aveva sandali bianchi, una borsa beige che indossava a spalla e una busta in cartoncino di colore blu». Del caso se ne sta occupando anche la sindaca di Ordona, Adalgise La Torre, che scrive: «Un testimone l'ha vista scendere dal treno a Foggia e dirigersi verso la villa comunale».

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Cade in piscina, ma non sa nuotare: muore 12enne LA FORZA DELLA VITA Ospedale lontano e strada tortuosa ma la piccola ha fretta di... IL DRAMMA Morto un uomo azzannato da due Pitbull: inutili i soccorsi al 66enne... DANNI INGENTI Esplosione in un bar: crollano muri e distrutti gli arredi, non si... FOGGIA Furti di auto di grossa cilindrata ed estorsione: sei arresti

Gli appelli

Poi l'appello del primo cittadino: «Mi rivolgo ai titolari degli esercizi commerciali di Foggia e a chiunque abbia delle videocamere su Viale XXIV Maggio, di visionarle e di verificare se vi sia traccia del passaggio di Concetta!». Anche l'associazione Penelope Puglia - associazione famiglie e amici persone scomparse - si sta interessando alla scomparsa di Concetta. «Potrebbe aver preso il Frecciarossa che da Foggia conduce a Roma delle ore 8,53. Qualcuno l'ha incontrata sul treno? qualcuno le ha parlato? È davvero scesa a Roma oppure alle fermate intermedie?», si chiede l'associazione.