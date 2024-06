Il più piccolo Comune pugliese, Celle San Vito, riconferma la sindaca Giannini

E' stata riconfermata la sindaca uscente del comune di Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia. Si tratta di Palma Maria Giannini. 112 i votanti nell'unica sezione allestita, quattro i candidati alla carica di primo cittadino. La prima cittadina ha ottenuto 74 voti (il 67,89 delle preferenze) con la lista Patto per Celle riconfermandosi alla guida per i prossimi cinque anni della piccola comunità. La sindaca guida ininterrottamente da 15 anni il più piccolo comune della Puglia e si accinge a farlo per altri cinque, arrivando dunque al ventennio. «Ringrazio tutti i miei concittadini - ha detto all'ANSA la sindaca -. Hanno creduto ancora una volta in me. Spero di poter fare ciò che non sono riuscita a compiere in questo mandato, in modo da stare serena e tranquilla».

Si vota anche a Apricena, Biccari, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Isole Tremiti, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Stornarella, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.