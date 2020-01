Si affiancano all'auto e sparano: commerciante giustiziato con tre colpi di pistola

Ultimo aggiornamento: 12:56

Roberto D'Angelo, commerciante 52enne di Foggia , è stato ucciso ieri sera in un agguato che ha seminato il terrore in città. L'uomo si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 500 L, diretto a casa di amici per prendere la moglie, quando è stato avvicinato da una moto a bordo della quale c'erano una o due persone che hanno sparato tre colpi di pistola: alla spalla, alla gola e all’orecchio.Ad allertare le forze dell'ordine una telefonata anonima. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Squadra Mobile di Foggia, che hanno raccolto le testimonianze e stanno cercando ora di ricostruire le ultime ore di vita di D'Angelo, provando a capire perché e da chi il commerciante sia stato giustiziato.D'Angelo aveva precedenti per truffe e reati contro il patrimonio risalenti a molti anni fa, ma secondo le prime indagini non aveva legami con i contesti mafiosi locali. Un precedente inquietante lo offre la sua famiglia: nel 1974 anche suo padre fu assassinato, fuori dallo stadio comunale.