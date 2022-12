Spara alla moglie, uccidendola e si costituisce: dramma ad Apricena

Una donna di 44 anni, Giovanna Frino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ad Apricena, in provincia di Foggia. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi, allertati dai vicini di casa.

Un femminicidio

Il delitto sarebbe maturato in ambito famigliare: a quanto è dato sapere, il marito - Antonio Di Lella, 56 anni - avrebbe esploso contro di lei diversi colpi, forse al culmine di una lite e poi si è chiuso in casa. I carabinieri lo hanno convinto a uscire e a consegnarsi dopo averci parlato per alcuni minuti.

La coppia aveva tre figli. Indagini sono in corso per risalire al movente del delitto avvenuto intorno alle 12.