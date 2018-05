Pioggia, grandine e trombe d'aria: gravi danni all'agricoltura. L'allarme di Coldiretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGGIA - L'ultima ondata di maltempo ha provocato danni ingenti nelle campagne del Foggiano. Coldiretti parla di «disastrosi gli effetti» a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis eAmendola a causa «dei nubifragi improvvisi, violente grandinateassociate a trombe d'aria».Le conseguenze negative si sarebbero abbattute, denuncia ilPresidente di Coldiretti Foggia, Giuseppe De Filippo, «suortaggi, piantine di pomodoro appena trapiantate, sull'asparagoa fine raccolta, sul grano che proprio in questo momento ha lecariossidi in piena maturazione e sulle ciliegie, con gliagricoltori che in pochi attimi si vedono azzerare le produzionie al contempo subiscono l'aumento dei costi a causa dellenecessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantinee sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante».Coldiretti Foggia chiede, quindi, «che vengano effettuatisenza indugio i rilievi in campo da parte dei tecnicidell'Assessorato all'Agricoltura in modo da accertare il danno.Intanto, attendiamo che la Giunta regionale dichiari lo stato dicalamità per gli effetti sulle colture causati dal maltempo deimesi scorsi».