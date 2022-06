Cocaina nascosta all'interno del filtro dell'aria dell'auto: arrestato un 40enne

Nascondeva nel filtro dell'aria della sua auto un chilo di cocaina purissima. Lo hanno scoperto i carabinieri di Cerignola (Foggia) che hanno arrestato (ai domiciliari) un 40enne del posto con precedenti penali con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo del territorio i militari hanno fermato l'uomo in via Manfredonia alla periferia del comune. I militari hanno notato il filtro dell'aria un po' sollevato e a quel punto hanno perquisito il veicolo. E lì la scoperta che ha incastrato l'uomo che, come detto, aveva già dei precedenti.