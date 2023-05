Tentato omicidio in periferia: un uomo è grave in ospedale, arrestato un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri in quanto ritenuto l'autore del tentato omicidio avvenuto ieri sera a Cerignola (Foggia) di Giuseppe Russo, pregiudicato di 43 anni, ferito con colpi di arma da fuoco.

Le ricostruzioni

Russo è stato ritrovato esanime all'interno di un garage in via Rialta alla periferia del comune foggiano e trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato: le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione la vittima è stata colpita alla mascella e alla spalla. Sono in corso le indagini finalizzate a ricostruire il movente e l'esatta dinamica del tentato omicidio.