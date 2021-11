A Cerignola si mangia sushi in sicurezza: maxi igloo per un'esperienza diversa

Una vera e propria cena in "bolla" a base di sushi. L'idea è di un titolare della cucina giapponese in una location di Cerignola: design, per un'esperienza sensoriale unica e soprattutto sicurezza. Già perché al ristorante Sayuri Japanese Cult & Style nelle scorse settimane il titolare del locale, Vincenzo Fiorino, ha installato tre maxi bolle in pvc e acciaio per sentirsi certamente più protetti.

"Non ci sono parole per descrivere le sensazioni provate nei nostri igloo. Prova questa fantastica esperienza …prenota la tua cena" è l'invito del ristoratore a provare questa originale esperienza.