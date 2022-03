Cerignola, un altro incidente sul lavoro: cade dal primo piano di una palazzina e muore incidente

Un altro incidente sul lavoro e un'altra vita spezzata. È accaduto a Cerignola in provincia di Foggia dove un operaio 70enne è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa sei metri, cadendo dal primo piano di una palazzina.

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava montando una guaina su un cornicione e avrebbe perso l'equilibrio. L'incidente è avvenuto in via Pantanella, alla periferia della città. Il 70enne è stato portato in ospedale dove è morto.

Indagano i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal per verificare se la vittima fosse titolare della ditta che eseguiva i lavori o se fosse un dipendente.

