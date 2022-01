Violenza sessuale sulla figlia: ora la ragazza aspetta un bambino. Arrestato

E' finito in manette, arrestato dalla polizia, con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia e maltrattamenti in famiglia. E' la tragica storia che si è consumata in provincia di Foggia dove la polizia ha messo fine ai continui abusi.

L'arresto da parte della polizia

È rimasta incinta dopo essere stata più volte violentata dal padre. È quanto ritengono all'esito delle loro indagini gli agenti della Polizia di Stato di Cerignola (Foggia) che hanno fermato un rumeno con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia.

Il gip del Tribunale di Foggia ha convalidato il fermo disponendo il carcere per l'indagato. All'identificazione dell'uomo si è giunti dopo la segnalazione della presenza in un casolare di campagna di un nucleo familiare composto da minori e da una ragazza maggiorenne incinta a seguito - secondo la polizia - di continui abusi sessuali da parte del padre. Ad avvalorare le accuse a carico del genitore ci sarebbero anche le dichiarazioni rese dalla vittima.