Agguato a un 42enne: ferito da colpi di pistola. È in gravi condizioni

In due a bordo di una moto lo hanno affiancato e hanno lasciato esplodere due colpi d'arma da fuoco: è stato ferito così Giuseppe Russo, 42 anni, di Cerignola. L'agguato è avvenuto proprio nel centro cittadino in provincia di Foggia, in vico Addolorata. L'uomo è stato colpito alla spalla, all'avambraccio sinistro e al torace. È stato ricoverato all'ospedale Tatarella di Cerignola: la prognosi è riservata e le sue condizioni sarebbero gravi.

Emergenza Foggia

È preoccupante l'escalation di violenza in provincia di Foggia. Ieri sera è stato ucciso un ragazzo di 17 anni a San Severo: a sparare, in quel caso, sarebbe stato un 15enne. Oltre al caso di Cerignola (per il momento tentato omicidio) e quello di San Severo, si contano cinque omicidi nel 2022.