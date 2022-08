Chiamano il figlio Celle come il paese del bisnonno: cittadinanza onoraria al piccolo canadese.

La cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione

«Celle, ti consegno le chiavi di questo paese. Spero che una volta diventato grande tu possa nutrire lo stesso amore del tuo bisnonno e dei tuoi genitori verso questa comunità». Con queste parole, la sindaca di Celle di San Vito, in provincia di Foggia, Palma Maria Giannini, ha conferito la cittadinanza onoraria al piccolo Celle Ren Melfi, il bambino, nato in Canada il 21 dicembre scorso, che prende il nome proprio dal piccolo comune foggiano. Il bambino è stato chiamato Celle in onore della città natale del suo bisnonno venuto al mondo nel lontano 1933.

La cittadinanza onoraria è stata conferita durante un consiglio comunale tenutosi nella giornata di ieri, 17 agosto 2022, e svoltosi alla presenza di Celle Ren Melfi e dei suoi genitori venuti dal Canada. Al piccolo sono stati consegnati: una pergamena, un libro della Costituzione Italiana, una bandiera con il tricolore e la chiave realizzata in argento interamente a mano.

Foto dalla pagina facebook Celle San Vito Informa

Le parole dei genitori

«Abbiamo visitato per la prima volta il paese di Celle di San Vito nel 2014 - ha dichiarato la mamma di Celle, Marshneill Abraham - in quell'occasione abbiamo deciso che se avessimo avuto un bambino lo avremmo chiamato come il nome del paese. Celle di San Vito è un posto bellissimo con persone accoglienti e adorabili - ha concluso Marshneill - non potevamo immaginare un nome più adatto per il nostro bambino».