Cocaina nascosta all'interno del bar: chuso il locale per 20 giorni

Nascondeva all'interno del suo bar nove dosi di cocaina pronte allo spaccio e hascisc. Lo hanno accertato i carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia) che lo scorso 20 gennaio, hanno proceduto alla chiusura per 20 giorni di un bar a Rignano Garganico (Foggia) in seguito ad un provvedimento emesso dal Questore di Foggia.

I militari a seguito di una perquisizione nello scorso mese di dicembre, hanno scoperto la presenza all'interno del bar ed in un'abitazione in un'area limitrofa, riconducibile al proprietario, cocaina, marijuana e hashish nonché attrezzatura per il confezionamento della droga.

Le dosi nascoste

Le dosi di cocaina erano occultate in un' area del locale non accessibile al pubblico. Inoltre, i clienti e lo stesso titolare del bar, a seguito dei controlli effettuati, risultavano essere in gran parte già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, per reati attinenti a sostanze stupefacenti ed in materia di armi.

Il questore di Foggia, già nell'ottobre 2021, a seguito di un grave episodio di violenza verificatosi all'interno dello stesso esercizio commerciale, aveva disposto la sospensione della licenza per 15 giorni.