Esplode la condotta del gas, operaio ustionato mentre effettuava scavi. Due donne anziane salvate da un carabiniere

Un operaio è rimasto gravemente ustionato a Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia. Due anziane salvate dal un maresciallo dei carabinieri. Nel primo pomeriggio di ieri, tra le 15 e le 16, mentre venivano effettuati dei lavori di scavo, nel centro urbano, sarebbe stata danneggiata una condotta del gas, che poi è esplosa. La fiammata ha ferito un operaio di circa 40 anni e ha travolto anche un'auto parcheggiata.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e operatori del 118. L'uomo ferito è stato trasportato al centro grandi ustioni di Bari, dove è attualmente e sarebbe in gravi condizioni. Ferita anche una donna, nei pressi dello scoppio, ma non è grave.

Il maresciallo-eroe

«Ero in compagnia di una mia amica a prendere un caffè e ad un certo punto abbiamo sentito la voce di un ragazzo che urlava: "aiutatemi, sto bruciand". Siamo uscite ed abbiamo visto la casa piena di fumo. Poi abbiamo visto arrivare il maresciallo che ci ha portate in salvo». Attimi di terrore rivissuti nella drammatica testimonianza di una delle due anziane 80enni, entrambe disabili, tratte in salvo a Casalvecchio di Puglia (Foggia) da Pierluigi Tusiano, comandante della stazione carabinieri di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia nel Foggiano.

La rottura della condotta del gas ha infatti provocato una violenta esplosione seguita da un incendio. Il maresciallo, in quel momento libero dal servizio, nonostante le fiamme alte, non ha esitato a entrare nell'appartamento dove c'erano le due donne, caricandole sulle spalle e portandole al sicuro. Le due donne sono state poi affidate alle cure dei sanitari del 118 ed ora stanno bene.