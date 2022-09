Caro vita, il sindaco invita a consumare meno gas ed energia. Avviso alla cittadinanza

Il piano risparmio del Comune c'è: il sindaco di Serracapriola invita a consumare meno gas ed energia in casa. E pubblica un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: "adottare comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica”.

E' proprio il primo cittadino Giuseppe D'Onofrio che guida la piccola comunità di Serracapriola, in provincia di Foggia, ad adeguarsi, uno dei primi Comuni in Italia, al Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato - il 6 settembre scorso - dal Ministero della Transizione ecologica lo scorso 6 settembre, recepite le indicazioni della Commissione Europea.

Cosa fare per ridurre i costi delle bollette

Risparmiare si può riducendo la temperatura dell'acqua e la durata delle docce, per esempio. L'elenco delle best practice contenute nell'avviso è lungo: ridurre la temperatura dei riscaldamenti o delle pompe di calore elettriche, ridurre al minimo il gas ai fornelli dopo l'ebollizione, accendere il forno il meno possibile. E ancora utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo se a pieno carico, così come staccare le spine di elettrodomestici (come la lavatrice) quando non si usa e non lasciare in standby tv, decoder, dvd. Infine approfittare della luce naturale quanto più possibile senza ricorrere all'uso delle lampadine.