Accoltellato dal figlio della compagna: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata

Colpito alla schiena da alcune coltellate, è ora ricoverato in ospedale in progonosi riservata. L'uomo è stato trovato in strada, sanguinante, con in braccio una bambina mentre chiedeva aiuto. Un 20enne è stato arrestato per tentato omicidio.

L'accoltellamento a Carapelle

Ha accoltellato il patrigno forse al termine di un litigio per futili motivi: per questo i carabinieri hanno arrestato a Carapelle, comune in provincia di Foggia un 20enne albanese con l'accusa di tentato omicidio. Il gip del Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto lasciando in carcere l'indagato.

A quanto si apprende, l'altra sera due carabinieri liberi dal servizio hanno notato un uomo accasciato sulla strada, sanguinante, con in braccio una bambina, intento a chiedere aiuto poiché poco prima era stato colpito da alcune coltellate alla schiena inferte - a suo dire - dal figlio della sua compagna.

Quando i militari sono arrivati nelle vicinanze dell'abitazione della vittima hanno trovato il ragazzo a torso nudo con in mano una pietra. Il giovane, ritenuto autore del ferimento, è stato arrestato. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale con prognosi riservata.