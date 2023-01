Capitale della Cultura 2025: Monte Sant'Angelo è tra le dieci finaliste. Esclusa Otranto

E' ufficiale, Monte Sant'Angelo tra le dieci finaliste per la candidatura di Capitale della Cultura 2025. Esclusa invece Otranto, il progetto presentato non ha convinto la giuria che non lo ha considerato idoneo per ottenere un milione di euro da destinare a progetti culturali per la città dei Martiri. Monte Sant'Angelo, comune in provincia di Foggia, invece è tra i dieci Comuni che si contenderanno il riconoscimento. Questa mattina l'elenco ufficiale è stato pubblicato sul sito del Minisero della Cultura. "Un Monte in cammino" è il titolo del dossier di candidatura del progetto realizzato dall'amministrazione comunale, anche attraverso una sinergia con altre realtà del Gargano.

La lista

La commissione ha scelto, tra le finaliste, Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Roccasecca e Spoleto.

Il sindaco di Monte Sant'Angelo

«Non è un traguardo: è un trampolino per una meravigliosa città che ha dimostrato - ha affermato commentando la notizia il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo - che insieme, come comunità e come territorio, si possono raggiungere grandi e importanti risultati». «Ora, più di prima - ha concluso - tutti insieme per proseguire il nostro volo. Grazie a tutti quanti hanno permesso tutto questo». Il 20 marzo Monte Sant'Angelo sarà in audizione al Ministero della Cultura per presentare il dossier definitivo.