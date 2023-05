Ciclista investito da un camion in fase di sorpasso, cade e finisce sotto il trattore che lo precedeva: ferito

Un uomo di 33 anni originario di Cerignola, in provincia di Foggia, è stato investito nel primo pomeriggio di oggi mentre in sella alla sua mountain bike percorreva via Corsica, a Canosa di Puglia (Barletta- Andria- Trani). L’uomo è stato accompagnato in ospedale per la frattura del setto nasale riportata nella caduta.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi effettuati dagli agenti della polizia di Stato di Canosa, il ciclista sarebbe stato toccato da un mezzo pesante che lo seguiva mentre cercava di sorpassarlo. La vittima è finita sotto il trattore che lo precedeva: fortunatamente ha riportato solo la lesione al viso e la sua prognosi non è riservata. La bici è stata recuperata dai poliziotti. Mentre la posizione del camionista, un uomo di 62 anni di Canosa, è al vaglio degli inquirenti.