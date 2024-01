Marcia dei trattori dal casello autostradale alla Statale: la protesta degli agricoltori ​continua

Un centinaio di trattori si muoverà in mattinata dal casello autostradale di Candela nel Foggiano per sfilare lungo la strada statale 655 in direzione Foggia. "Percorreremo 4/5 chilometri lungo la statale - confermano alcuni agricoltori - e poi faremo rientro al presidio".

La protesta

Da alcuni giorni un centinaio di agricoltori della zona di Candela e dei Monti Dauni è in presidio fisso a Candela per protestare contro una situazione, affermano, "divenuta insostenibile a livello di politiche agricole comunitarie".

"Non vogliamo creare problemi agli utenti - ribadiscono - ma manifestare le nostre ragioni, le ragioni di una categoria i cui effetti finali vanno comunque a riversarsi sui consumatori, ultimo anello della filiera".