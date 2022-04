Cambio al vertice, a Foggia arriva da Brindisi il questore Rossi

Cambio al vertice della Questura anche a Foggia, dove sta per arrivare il questore uscente di Brindisi, Ferdinando Rossi. Proprio questa mattina Rossi ha pèreso parte alla cerimonia per il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, ultimo impegno pubblico prima del trasferimento. Sostituirà Paolo Sirna.

Chi è il nuovo questore

Rossi è un campano di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove è nato 57 anni fa. Negli incarichi precedenti era stato questore in Sardegna, a Cagliari e Oristano. Ricco il suo curriculum: una carriera al servizio dello Stato svolta spesso nei luoghi più complessi d’Italia. La sua attività nella Polizia è iniziata nel 1985 con l’ammissione al 2° corso di formazione per allievi dove si è diplomato vice commissario. Dopo la laurea in giurisprudenza, nel 1990, è stato trasferito al Commissariato di Crema, in provincia di Cremona, e successivamente al Nucleo antisequestri di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Dal 1992 ha diretto i Commissariati di Termoli (Campobasso), Orgosolo, Sarno (Salerno), Battipaglia (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), “Due Torri-S.Francesco” (Bologna), di Torre del Greco (Napoli) e di Castellammare di Stabia (Napoli). Ha prestato servizio nella squadra mobile di Salerno ed ha diretto le Squadre mobili di Potenza, Nuoro e Napoli. Nel marzo del 2018, a testimonianza del continuo impegno contro ogni forma di criminalità, a Napoli ha ricevuto il premio intitolato alla memoria dei giudici Livatino, Saetta e Costa.

Gli auguri di Piemontese

Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha ringraziato Sirna e augurato buon lavoro a Rossi: «La lotta senza quartiere che Foggia e la sua provincia stanno combattendo contro la criminalità di ogni livello ha potuto giovarsi delle competenze e della passione dimostrate nel suo lavoro dal questore Paolo Sirna, al quale indirizzo la gratitudine mia e dei pugliesi che ho l’onore e la responsabilità di rappresentare, per il lavoro che ha svolto e di cui sono sicuro rimarrà traccia. Al dottor Ferdinando Rossi, che gli succede al vertice della Questura di Foggia, auguro i migliori successi, sapendo che, solo con i successi sul fronte della legalità, potremo dare fondamenta solide a tutti i progetti con cui ognuno di noi si sforza di far progredire le nostre comunità».