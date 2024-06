Calcio, l'international beach soccer tour fa tappa in Puglia: ecco quando e dove

La città di Cerignola, nel Foggiano, sarà la tappa dell'international beach soccer tour. Il 13 e 14 luglio piazza Duomo si trasformerà in un'arena di sabbia per ospitare emozionanti partite con alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale. L'evento - organizzato dalla lega ibs dell'ex campione Maurizio Iorio - celebra i 25 anni della lega e promette uno spettacolo sportivo di altissimo livello. L'international beach soccer tour è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei principali eventi di questo sport e attira migliaia di spettatori e appassionati. La tappa di Cerignola sarà trasmessa in diretta su Sky sport.