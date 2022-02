Macabro ritrovamento in spiaggia: il mare restituisce il cadavere in decomposizione di un uomo. Indossava solo biancheria intima

Ritrovato in spiaggia, senza vestiti. Macabra scoperta questa mattina sul litorale foggiano: il cadavere di un uomo in evidente stato di decomposizione è stato ritrovato sulla spiaggia di Capojale a Cagnano Varano in provincia di Foggia.

La macabra scoperta

La scoperta è stata fatta verso le 8 da un uomo che passeggiava lungo la riva e che ha dato subito l'allarme ai carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto. La vittima, restituita dal mare, indossava solo la biancheria intima e da un primo esame del corpo, appare evidente che era in acqua da diverso tempo. Proprio la sua permanenza in acqua ha reso il cadavere irriconoscibile e non ha consentito di stabilire l'identità dell'uomo, morto quasi certamente per annegamento.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Non è escluso che l'uomo possa essere morto in un'altra località della costa adriatica e portato a Cagnano Varano dalle correnti.