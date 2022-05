Cadavere ritrovato sulla spiaggia, indagini e accertamenti di carabinieri e Guardia costiera

Un cadavere, presumibilmente di un uomo, è stato ritrovato questa mattina su una spiaggia del Gargano, in località San Menaio (Foggia). A scoprire il corpo è stato un 60enne che passeggiava sulla riva. Accertamenti sono in corso per verificare se si tratti del pescatore amatoriale di 70 anni di cui si sono perse le tracce un mese fa mentre stava pescando. Sono intervenuti i carabinieri e i militari della Guardia costiera. Ai medici legali il compito di stabilire la causa e la data del decesso.