Cacciatore colpito da infarto, si accascia a cade in acqua: salvato nei boschi

Cacciatore colpito da infarto durante una battuta di caccia, si accascia dopo il malore e cade nel ruscello. Salvato dai medici del 118. Hanno praticato una manovra di oltre 30 minuti salvando un cacciatore di 65 anni della provincia di Caserta colpito da un infarto. È accaduto questa mattina in una zona di boschi tra Roseto Valfortore, in provincia di Foggia al limite di confine con Castelfranco in Miscano (Benevento). A salvare la vita all'uomo è stata l'equipe medica foggiana del 118 di Castelluccio Valmaggiore con i soccorritori Rocco Paglia, Mario Morcone e l'infermiera Nerina Rifino, insieme con personale sanitario dell'automedica di Volturino.

Il trasporto in ospedale in elisoccorso

Subito dopo le manovre il 65enne è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, dove sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. A quanto si apprende in mattinata l'uomo stava partecipando ad una battuta di caccia con altri cacciatori quando ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo finendo in un ruscello. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi. Pochi minuti più tardi è arrivato il personale del 118 che ha praticato un massaggio cardiaco durato più di 30 minuti, praticamente riportando in vita il cacciatore.