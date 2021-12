Bomba in farmacia nel Foggiano. I titolari su Facebook: «Mai troppo tardi per diventare uomini»

Una bomba è stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca della farmacia Simone, in una zona centrale di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, di proprietà della compagna del comandante della stazione carabinieri della città. La deflagrazione è stata udita da gran parte della popolazione. Ingenti i danni all'attività commerciale, stimati tra i 40 e i 50 mila euro. Sul posto hanno operato i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di una ritorsione o un atto intimidatorio per l'attività svolta del militare, compagno della titolare della farmacia. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori dell'attentato, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Il post su Facebook dei titolari

«Ai signori che vanno dimostrando al mondo chi sono con questi gesti, mi sento di dire una sola cosa: non è mai troppo tardi per diventare uomini». È quanto si legge sulla pagina Facebook della farmacia Simone, dove alcune persone, al momento rimaste sconosciute, la scorsa notte hanno piazzato e fatto esplodere una bomba. Il fatto è accaduto a Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, Comune sciolto per mafia a luglio 2015. La farmacia vittima dell'attentato è di proprietà della compagna del comandante della stazione carabinieri del comune foggiano. «Stanotte qualcuno ha posizionato davanti alla serranda della nostra farmacia una bomba che deflagrando ha provocato ingenti danni» si legge nel post. La deflagrazione ha causato danni stimati in 50 mila euro. Sull'accaduto è intervenuto anche lo Schieramento Civico «La Rinascita Possibile», che condanna fermamente «questa azione criminale», aggiungendo in una nota che «le forze dell'ordine sapranno assicurare alla giustizia i responsabili di questo.