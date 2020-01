Bomba sotto un'auto in sosta: danneggiati negozi e altre vetture. Salva per miracolo una bimba di 7 mesi

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bomba è stata fatta esplodere ieri sera lungo via D'Aragona, a Foggia . Si tratta del terzo attentato in pochi giorni. L'ordigno era stato sistemato nella zona del cimitero, sotto una Discovery Range Rover di proprietà di un residente del quartiere.La deflagrazione ha provocato danni a sei auto e alla struttura muraria della casa di fronte. Divelta la saracinesca di un locale e danneggiate anche le vetrine dei negozi. Salva per miracolo una bimba di sette mesi: il padre stava per uscire con lei a fare una passeggiata.