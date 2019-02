Bloccata baby gang di ragazzine: strattonavano e minacciavano i coetanei per strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state identificate le tre ragazzine, tutte di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, che nei giorni scorsi avrebbero intimorito ed aggredito alcuni coetanei lungo l'isola pedonale di via Lanza, a Foggia. Le tre minorenni in mattinata sono state accompagnate con i genitori in questura da agenti dell'ufficio minori e della squadra mobile. Stando a quanto si è saputo, le ragazzine negli ultimi dieci giorni avrebbero avvicinato altri minorenni insultandoli, strattonandoli e minacciandoli senza alcun motivo. In un caso avrebbero anche schiaffeggiato una loro coetanea. Su Facebook sono comparse tante testimonianze di genitori dei ragazzini che hanno subito aggressioni dalle tre minorenni. Gli inquirenti precisano, però, che non vi è stata alcuna denuncia formale da parte delle vittime. Le tre giovanissime, che vivono in contesti socio-familiari difficili, sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bari per l'adozione di eventuali provvedimenti.