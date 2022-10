Blitz antidroga: il gip covalida 37 arresti. Sei le persone ancora ricercate

Il Gip di Foggia, Giuseppe Ronzino, ha convalidato 37 arresti differiti sui 43 disposti (6 persone sono ancora ricercate) di indagati coinvolti nell'operazione antidroga portata a termine all'alba del 10 ottobre dalla Polizia di Stato a San Severo (Foggia). Il giudice ha confermato la detenzione in carcere per 26 indagati; gli arresti domiciliari per 8 ed ha rimesso in libertà altri 3 imponendo loro l'obbligo di firma. Agli indagati, la gran parte dei quali si è avvalsa della facoltà di non rispondere, si contestano cento episodi di spaccio.

Le indagini sono durate 10 mesi ed hanno interessato i quattro quartieri ad alta densità delinquenziale: Texas, San Bernardino, le case popolari di via Mario Carli e via Giulio Cesare. 13 in tutto le piazze di spaccio smantellate dalla Polizia di Stato. Il giro d'affari illecito degli indagati, secondo chi indaga, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro mensili. Per la prima volta nel Foggiano sono stati utilizzati due agenti sotto copertura in un blitz antidroga.