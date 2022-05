Baby gang contro un minorenne: furto all'uscita di scuola ma la Polizia li rintraccia

Baby gang ancora tristemente protagonisti in Puglia. Questa volta l'episodio arriva da Foggia e riguarda un branco che si è ostinato contro un minorenne. All'uscita di scuola hanno strappato una collana d'oro dal collo di un loro coetaneo, per questo quattro minorenni sono stati denunciati dalla Polizia a Foggia per concorso in furto con strappo. I poliziotti poco dopo hanno individuato il gruppo e recuperato la collana che uno dei ragazzini aveva nascosto in una scarpa.