«Abbiamo dimenticato il freno a mano» e finiscono con l'auto in mare: salvi due ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno inserito il freno a mano e sono finiti in mare con l'auto: è accaduto questa mattina sulla banchina di Levante al porto di Manfredonia, provincia di Foggia . I due ragazzi sono riusciti a uscire dalla vettura e a raggiungere a nuoto la banchina.Ai militari della Guardia costiera e ai vigili del fuoco giunti sul posto hanno spiegato di non aver inserito il freno a mano. Al proprietario dell'auto è stata notificata la diffida a liberare lo specchio acqueo dal mezzo ormai inutilizzabile, con una multa allegata per violazione dell'ordinanza che regolamenta l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'area portuale. Per i due giovani, per fortuna, nessuna ferita.