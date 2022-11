Con l'auto piena di droga in autostrada: arrestato 71enne

Viaggiava tranquillo in autostrada trasportando droga. Un uomo di 71 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 25 chili tra marijuana ed hascisc provenienti dal nord Italia, suddivisi in 42 panetti; la droga è stata sequestrata dalla polizia nell'area di servizio Le Saline Ovest, lungo l'autostrada A/ 14 nel Foggiano.

I fatti risalgono alla tarda mattinata del 17 ottobre scorso quando i poliziotti, durante il controllo di un'autovettura, hanno avvertito un forte odore provenire dall'abitacolo e, controllandone il bagagliaio, hanno scorto numerosi panetti incellofanati, contenenti la droga.