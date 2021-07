Foggia, aggredito autista di bus: colpito alla testa con una bottiglia

Brutta avventura per un autista di bus di Foggia che è stato aggredito, colpito in testa da una bottiglia.

La vicenda

Un autista 55enne dell'Ataf, l'azienda del trasporto pubblico di Foggia, è stato aggredito questa mattina su un bus che era fermo al terminal di Foggia da un uomo che - si apprende dall'azienda - voleva salire sul mezzo anche se non in quel momento non si trovava a una delle fermate. Quando l'autista gli ha negato l'accesso, l'uomo lo ha colpito con un pugno e una bottiglia, scagliandosi anche contro l'autobus di cui ha rotto il parabrezza.

L'autista ora è ricoverato al Policlinico di Foggia e le sue condizioni sarebbero buone. La polizia locale avrebbe identificato e fermato l'aggressore: si tratta di un cittadino straniero. Il Consiglio di amministrazione dell'Ataf evidenzia che si tratta di «una vicenda di una violenza inaudita che non dovrebbe mai capitare ad un lavoratore che sta correttamente svolgendo il proprio dovere».