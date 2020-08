Assalto al portavalori sull'autostrada: auto in fiamme e spari. Traffico bloccato e banditi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno incendiato alcune auto per impedire l'arrivo della Polizia, dopo l'assalto a un furgone portavalori Sicuritalia lungo l'autostrada 14, due chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est, in direzione di Bari. Un commando armato ha esploso diversi colpi di arma da fuoco e seminato chiodi lungo la strada, per forare gli pneumatici delle auto in arrivo. L'autostrada è bloccata, con code di chilometri.Stando alle prime notizie trapelate fino a ora, i banditi - nonostante il piano studiato nei dettagli - sarebbero riusciti a portare via solo pochi spiccioli. Sul posto Guardia di Finanza e Carabinieri, insieme alla Polizia, ai vigili del fuoco, al personale Anas e di soccorso stradale.Autostrade per l'Italia fa sapere che «per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara».