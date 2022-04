Armi, munizioni e pettorine della polizia ritrovate in un casolare dai carabinieri

Un vero e proprio arsenale è stato ritrovato queata mattina in agro di Cerignola in provincia di Foggia. A fare la scoperta i carabinieri di Cerignola: armi e munizioni erano abbandonati in un casolare abbandonato nelle campagne in località Pozzo Monaco.

Lecce, perquisizioni a tappeto nella zona 167 dopo lo striscione "Mai game over"

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, perquisizioni a tappeto nella zona 167 dopo lo striscione... TERLIZZI Armi nel cimitero: mitragliette ed esplosivo dietro le lapidi.... TARANTO Eroina e armi nascoste in uno scantinato della città vecchia:... IL CASO Arsenale da guerra, il proprietario della villa: «Locale in uso... ALTAMURA Mega sequestro di armi da guerra: arrestato il proprietario della...

Il ritrovamento

I carabinieri in servizio di controllo nella zona hanno ritrovato munizioni e arma nascoste interrate nel terreno. In particolare, il kalashnikov AK- 47 avvolto in un panno, è risultato perfettamente funzionante e completo di caricatori, nelle vicinanze anche 300 cartucce.

In casa armi, droga e munizioni: arrestatao 22enne

Durante il sopralluogo sono state rinvenute anche delle pettorine contraffatte, con la scritta "Carabinieri", "Polizia" e "Guardia di Finanza", esattamente come quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà analizzato per verificare se sia stato utilizzato durante rapine nel Foggiano.