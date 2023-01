Anziano rischia di soffocare al ristorante: i carabinieri se ne accorgono e lo salvano

Ha rischiato il soffocamento ma è stato salvato in extremis dai carabinieri. I carabinieri di Cerignola (Foggia) hanno salvato la vita ad un uomo di 72 anni che mentre si trovava in un ristorante stava rischiando il soffocamento per un boccone di cibo. Il fatto è accaduto nella serata di ieri.

Il pronto intervento

I militari, non ancora entrati in servizio, stavano cenando nel ristorante quando si sono accorti che al tavolo accanto, l'anziano si agitava con chiari segno di difficoltà respiratori. L'uomo ha iniziato a portarsi le mani alla gola facendo capire che aveva le vie aeree ostruite dal bolo alimentare.

A quel punto i militari sono intervenuti contattando il 118 e praticando all'uomo manovra di «Heimlich» in attesa dell'arrivo dei medici. Sono riusciti così a disostruire le vie aeree e l'anziano, che si è così ripreso. A quel punto, su esplicita richiesta del 72enne che si sentiva decisamente meglio, l'invio dei soccorsi è stato annullato e l'anziano ha ringraziato i militari.