Anziana uccisa in casa, fermato un giovane nudo e sporco di sangue

Anziana trovata morta in casa a San Giovanni Rotondo. Si tratterebbe di omicidio. La donna, un 80enne del posto, sarebbe stata uccisa nel primo pomeriggio all'interno della sua abitazione in via Matteotti, poco distante dalla sede del Comune.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Poco dopo è stato fermato un ragazzo in evidente stato confusionale, completamente nudo e sporco di sangue, indiziato quale presunto responsabile.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane avrebbe tentato prima di accedere ad altre abitazioni, dalle quali sarebbe stato cacciato via.

Sconcerto in città. «Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo - dice il sindaco Michele Crisetti. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l'anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest'uomo nudo che si è aggirato per circa mezz'ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri».