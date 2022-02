L'allarme dei panificatori: altre 72 ore di autonomia poi stop della produzione del pane. «Mancano le materie prime»

Lo sciopero degli autotrasportatori mette in ginocchio anche la produzione. I panificatori del Foggiano hanno ancora un massimo di 72 ore di autonomia poi non potranno più produrre pane. Mancano le materie prime.

La lettera al prefetto per denunciare le difficoltà

Ancora un'autonomia di 48/72 ore e poi i panificatori di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia non potranno poi produrre pane e altri generi di prima necessità a causa dello sciopero degli autotrasportatori conto il caro benzina. È il contenuto di una lettera inviata al prefetto di Foggia Carmine Esposito dall'associazione panificatori di Monte Sant'Angelo per segnalare i gravi disagi che sta subendo la categoria.

«Abbiamo - riferisce all'Ansa Donato Taronna, presidente dell'associazione - ancora materie prime per i prossimi 2/3 giorni, poi non potremo più panificare. Tra le altre cose sono stati bloccati anche i nostri furgoni che trasportano il pane tutte le mattine».

Il pane di Monte Sant'Angelo viene consegnato principalmente nella città di Foggia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Cerignola e in tanti comuni dell'Italia centrale. I panificatori chiedo pertanto al prefetto «attenzione massima per evitare disagi sociali quali l'approvvigionamento di beni di prima necessità, come pane e altri prodotti; della panificazione».