Infastidita dalle campane si rivolge al vescovo: la battaglia vinta di una turista in vacanza nel borgo. Ma i residenti non ci stanno

Era infastidita dai rintocchi delle campane ogni 15' e allora si è rivolta al vescovo, che ha così cambiato le abitudini del paesino e ha posto il divieto dalle 22 alle 7 di suonare le campane. La storia, raccontata da FoggiaToday, viene dai monti dauni e in particolare da Alberona, un paesino di poco meno di mille abitanti.

Il divieto annunciato dal parroco

La denuncia per il fastidio legato alle campane è di una donna, che costantemente trascorre i mesi estivi, in vacanza, ad Alberona. Ha scritto al vescovo della Dioocesi di Lucera-Troia. Qualche giorno fa l'annuncio del parroco, Don Pasquale: dalle 22 alle 7 le campane non suoneranno. Non è escluso però, che i cittadini, magari guidati dal sindaco Leonardo De Matthaeis non possano mobilitarsi in senso opposto: in fondo le campane, dicono, fanno parte della tradizione.